Радий Хабиров вручил медали генерала Шаймуратова участникам СВО

За смелость и мужество, проявленные в зоне СВО. Трёх участников специальной военной операции удостоили сегодня орденов генерала Шаймуратова. Награды во время оперативного совещания правительства республики вручил Глава Башкортостана. Среди награждённых – военнослужащий Росгвардии, разведчик и пограничник.

Вы проявили мужество и отвагу при исполнении воинского долга. От имени всей республики благодарим вас за службу. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё одну награду глава региона вручил руководителю республиканского Госкомитета по ветеринарии. Азат Зиганшин, которому 3 сентября исполнилось 50 лет, получил медаль «За трудовую доблесть».

В регионе трудятся 2 224 специалиста ветеринарной службы. При поддержке руководства республики мы укрепляем материально-техническую базу, увеличиваем заработную плату сотрудников, создаём достойные условия труда. Это позволяет привлекать на работу молодые кадры. Эпизоотическая ситуация в стране остаётся напряжённой. Сегодня очаг заболевания на птицефабрике в Авдоне купирован. Наша задача – не допустить его распространения на территории региона. Будем слаженно работать в этом направлении, чтобы сохранить стабильную ситуацию.

Азат Зиганшин, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии

Фото: пресса-служба Главы РБ

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