Радий Хабиров вручил медали генерала Шаймуратова участникам СВО

В регионе трудятся 2 224 специалиста ветеринарной службы. При поддержке руководства республики мы укрепляем материально-техническую базу, увеличиваем заработную плату сотрудников, создаём достойные условия труда. Это позволяет привлекать на работу молодые кадры. Эпизоотическая ситуация в стране остаётся напряжённой. Сегодня очаг заболевания на птицефабрике в Авдоне купирован. Наша задача – не допустить его распространения на территории региона. Будем слаженно работать в этом направлении, чтобы сохранить стабильную ситуацию.

Азат Зиганшин, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии