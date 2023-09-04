Радий Хабиров вручил медали генерала Шаймуратова участникам СВО

За смелость и мужество, проявленные в зоне СВО. Трёх участников специальной военной операции удостоили сегодня орденов генерала Шаймуратова. Награды во время оперативного совещания правительства республики вручил Глава Башкортостана. Среди награждённых – военнослужащий Росгвардии, разведчик и пограничник.
Ещё одну награду глава региона вручил руководителю республиканского Госкомитета по ветеринарии. Азат Зиганшин, которому 3 сентября исполнилось 50 лет, получил медаль «За трудовую доблесть».
Фото: пресса-служба Главы РБ