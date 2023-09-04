В селе Раевка в Башкирии открылась новая школа на 375 мест

С нового учебного года – в новую школу. В селе Раевка Альшеевского района открылась новая школа на 375 мест. Проект реализован в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Помимо новых заведений, после капитального ремонта в Башкортостане распахнули двери 77 школ.

Этот звонок – особенный не только для первоклашек, но и для всех учеников школы № 5. В День знаний она распахнула свои двери впервые. В селе Раевка Альшеевского района это учебное заведение не первое, но необходимость в нём назревала давно. До строительства нового здания десяткам детей приходилось добираться на учёбу через оживленную трассу.

Раньше мы ходили в гимназию, в третью школу. Было далековато, вторая смена. Здесь сейчас будет только одна смена – это радует. Рядом, не будем уже ездить куда-то, могут дети уже пешком ходить. Альбина Ахунова

В трёхэтажном здании расположились 25 кабинетов, пищеблок с большой столовой, библиотека и зоны отдыха. Всё это на площади в более чем шесть тысяч квадратных метров. Школа на 375 детей – это не только жители Раевки. На двух автобусах подвозят учеников из ближайших сёл. С новым современным зданием ознакомился министр сельского хозяйства Башкортостана.

Конечно, важны комфортность и безопасность. Безопасность составляет достаточно большой финансовый объем. Но при этом есть и спортивное направление – очень хороший спортзал. И современный актовый зал – это, можно даже сказать, концертный зал. И типовые классы, где есть три вида доски: интерактивная, по маркеру и с использованием традиционного мела. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

1 сентября учебные заведения открывались и после капитального ремонта. В селе Нижнее Аврюзово дети вернулись в школу, названную в честь их знаменитого односельчанина, Героя России Рафика Ихсанова. На открытии полковник ВВС побывал лично. Почётным гостям мероприятия провели экскурсию по обновлённому зданию. Ремонтом занимались ООО «УралСтройГрупп». Большой объём финансирования из федерального бюджета позволил им установить в школе самое передовое оборудование.

Кроме рабочего места учителя, во всех кабинетах имеются интерактивные доски, проекторы, кабинеты химии и биологии, физики. Получили лабораторное оборудование, много-много чего. Рустям Нагимов, директор школы имени Героя России Рафика Ихсанова