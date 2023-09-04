В селе Раевка в Башкирии открылась новая школа на 375 мест

С нового учебного года – в новую школу. В селе Раевка Альшеевского района открылась новая школа на 375 мест. Проект реализован в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Помимо новых заведений, после капитального ремонта в Башкортостане распахнули двери 77 школ.
Этот звонок – особенный не только для первоклашек, но и для всех учеников школы № 5. В День знаний она распахнула свои двери впервые. В селе Раевка Альшеевского района это учебное заведение не первое, но необходимость в нём назревала давно. До строительства нового здания десяткам детей приходилось добираться на учёбу через оживленную трассу.
В трёхэтажном здании расположились 25 кабинетов, пищеблок с большой столовой, библиотека и зоны отдыха. Всё это на площади в более чем шесть тысяч квадратных метров. Школа на 375 детей – это не только жители Раевки. На двух автобусах подвозят учеников из ближайших сёл. С новым современным зданием ознакомился министр сельского хозяйства Башкортостана.
1 сентября учебные заведения открывались и после капитального ремонта. В селе Нижнее Аврюзово дети вернулись в школу, названную в честь их знаменитого односельчанина, Героя России Рафика Ихсанова. На открытии полковник ВВС побывал лично. Почётным гостям мероприятия провели экскурсию по обновлённому зданию. Ремонтом занимались ООО «УралСтройГрупп». Большой объём финансирования из федерального бюджета позволил им установить в школе самое передовое оборудование.
После капитального ремонта в Башкортостане вновь открылись 77 школ. Всего на торжественных линейках в республике побывало около полумиллиона ребят. Но наиболее радостным этот день стал, конечно же, для первоклассников. В Башкортостане впервые услышали школьный звонок 54 тысячи малышей.