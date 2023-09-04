IX Уфимский международный марафон собрал рекордное количество участников

В Уфе прошел девятый международный марафон. Он собрал рекордное количество участников. На старт на разные дистанции вышли 7100 профессиональных спортсменов и любителей бега из 26 стран. Спортивное мероприятие входит в десятку крупнейших марафонов России и включено в международные календари забегов.
В этом году участники полумарафона и марафона стартовали вместе. Эти дистанции самые сложные, и их выбрали более тысячи любителей бега.
Всего на старт на разные дистанции вышли 7100 бегунов, любителей скандинавской ходьбы и роллерного спорта. Конкуренцию российским спортсменам составили гости из 26 стран, среди которых Индия, Узбекистан, Кения, Китай, Республика Беларусь.
Пройти трассу от старта до финиша в определённом темпе участникам марафона помогали пейсмейкеры. Также на протяжении всей дистанции работали волонтеры. Всего в мероприятии их было задействовано более 300 человек.
В рамках марафона состоялась благотворительная акция «БегуПомогу», которая призвана помочь детям уфимских благотворительных фондов.
Победительницей Уфимского международного марафона на 42 километра среди женщин стала Ульяна Шарикова из Уфы. Среди мужчин первым пересек ленточку Артем Забалуев из Магнитогорска. Он выступает здесь в третий раз, но до этого еще не выигрывал. В полумарафоне успех праздновали Эльнара Валиуллина и Денис Валитов.
Завершился международный марафон забегом на 2 километра. Он получился одним из самых массовых – эту дистанцию выбрали почти 1700 участников.
Уфимский марафон не только про спорт, но и про любовь. Олег Чегодаев девять лет встречает на финише супругу Татьяну с букетом цветов. Да и те, кто пробегает всю дистанцию с ребенком на руках, вряд ли думают о секундах. И бегут они не в погоне за лучшим временем, а делают это ради эмоций.