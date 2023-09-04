IX Уфимский международный марафон собрал рекордное количество участников

В Уфе прошел девятый международный марафон. Он собрал рекордное количество участников. На старт на разные дистанции вышли 7100 профессиональных спортсменов и любителей бега из 26 стран. Спортивное мероприятие входит в десятку крупнейших марафонов России и включено в международные календари забегов.

В этом году участники полумарафона и марафона стартовали вместе. Эти дистанции самые сложные, и их выбрали более тысячи любителей бега.

Это популяризация Башкортостана и Уфы. Мы рады, что здесь много гостей. С каждым годом больше и больше. В следующем году будет десятый, юбилейный марафон. Видим, что растёт популярность. В следующем году можно уже замахиваться на десять тысяч участников. Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Всего на старт на разные дистанции вышли 7100 бегунов, любителей скандинавской ходьбы и роллерного спорта. Конкуренцию российским спортсменам составили гости из 26 стран, среди которых Индия, Узбекистан, Кения, Китай, Республика Беларусь.

Я из Китая, впервые участвую в марафоне в Уфе. Это незабываемый опыт на всю жизнь. Ян Мань, участница Уфимского международного марафона /Китай/

Пройти трассу от старта до финиша в определённом темпе участникам марафона помогали пейсмейкеры. Также на протяжении всей дистанции работали волонтеры. Всего в мероприятии их было задействовано более 300 человек.

В рамках марафона состоялась благотворительная акция «БегуПомогу», которая призвана помочь детям уфимских благотворительных фондов.

Победительницей Уфимского международного марафона на 42 километра среди женщин стала Ульяна Шарикова из Уфы. Среди мужчин первым пересек ленточку Артем Забалуев из Магнитогорска. Он выступает здесь в третий раз, но до этого еще не выигрывал. В полумарафоне успех праздновали Эльнара Валиуллина и Денис Валитов.

Завершился международный марафон забегом на 2 километра. Он получился одним из самых массовых – эту дистанцию выбрали почти 1700 участников.

Я, наверное, не очень спортивный человек, но старалась ходить по 10 тысяч шагов, и это помогло мне пробежать. Дистанция чудесная и эмоции прекрасные. Это заряд на целый год. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис»

Я впервые бегу и буду бежать 10 километров. Дыхание не сбилось, и я всем рекомендую приобщиться к этому прекрасному мероприятию. Артур Назиуллин, директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан