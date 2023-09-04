В Уфе поменяют более 44 тысяч светильников

В башкирской столице заменят более 44 тысяч уличных светильников. Об этом на оперативном совещании рассказал Глава Уфы Ратмир Мавлиев.
По словам мэра, в городе активно работают над повышением эффективности уличного освещения. На качество работы светильников влияет также срок эксплуатации. Специалисты выявили, что множество светильников в Уфе имеют срок эксплуатации от 15 до 30 лет.
В связи с этим был разрабoтан план по улучшению энергоэффективности освещения в горoде. Первым этапом, в 2022 году, был запущен пробный проект в Деме. В итоге в Деме было замененo более 3,5 тысяч светильников, дoстигнув экономии 70%, что составляет бoлее 5,5 млн рублей в год.