Готовность к отопительному сезону и уличное освещение: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Республика готова к отопительному сезону на 94 процента. К 15 сентября этот показатель должен достигнуть 100 процентов, то есть все муниципалитеты без исключения обязаны предоставить в Министерство ЖКХ региона паспорта готовности. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании правительства региона.

Залогом успешного прохождения отопительного периода является тщательная подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях. В 2023-м на эти цели выделили более 8 миллиардов рублей, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

К 10 сентября необходимо заполнить системы отопления очищенной водой с проведением соответствующей работы по сбросу воздуха. А к 15 сентября муниципалитеты должны предоставить в министерство паспорта готовности к зиме. Ирина Голованова, и.о. министра ЖКХ Республики Башкортостан

В летний период промывку систем отопления и гидравлические испытания провели в 12 тысячах домов. Восстановили теплоизоляцию труб центрального отопления в объеме почти 20 тысяч квадратных метров. И это лишь часть выполненных работ по подготовке к зиме. К 15 сентября все муниципалитеты республики должны предоставить в Министерство ЖКХ региона паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Пока от графика отстают пять городов: Агидель, Сибай, Нефтекамск, Октябрьский и Кумертау.

Проговорите с ними, чтобы подтянулись. Погода у нас, сами знаете, какая. Завтра могут наступить холода, и уже придется подключаться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уфимский градоначальник рассказал на оперативном совещании правительства республики о реализации энергосервисных контрактов. В столице Башкортостана планируется заменить больше 44 тысяч светильников на более современные и экономичные. Все это позволит в разы повысить энергоэффективность уличного освещения.

Улучшение освещённости подходов к социальным учреждениям, а также видимости на транспортных объектах позволит создать безопасное городское пространство для жителей столицы. По окончании действия контракта прогнозируемая экономия для города составит более 100 млн рублей в год. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

С наступлением осени актуальными становятся не только вопросы подготовки к отопительному сезону и освещения улиц. Учебный год начался, организация школьного питания также в центре внимания.

Специалисты республиканского Управления социального питания 431 раз выезжали в учебные заведения с проверками школьного питания. По итогам первого полугодия 2023 года Нефтекамск, Альшеевский, Белорецкий, Благоварский, Салаватский, Нуримановский, Миякинский и Чишминский районы показали высокий уровень организации питания. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

На оперативном совещании подняли тему развития предпринимательства в первом полугодии. По объемам господдержки малого и среднего бизнеса Башкортостан находится на третьем месте в Приволжском федеральном округе и входит в десятку субъектов России.

Мы видим неплохие показатели развития отрасли, рост количества самозанятых и субъектов малого предпринимательства. До Нового года главы муниципалитетов должны провести встречи с представителями бизнеса для обсуждения наиболее волнующих вопросов. Такие диалоги дают хороший результат. Так, по итогам ряда встреч с инвесторами мы приняли Программу защиты и поощрения инвестиций, которая придала новый импульс развитию экономики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан