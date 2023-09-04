Готовность к отопительному сезону и уличное освещение: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Республика готова к отопительному сезону на 94 процента. К 15 сентября этот показатель должен достигнуть 100 процентов, то есть все муниципалитеты без исключения обязаны предоставить в Министерство ЖКХ региона паспорта готовности. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании правительства региона.
Залогом успешного прохождения отопительного периода является тщательная подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях. В 2023-м на эти цели выделили более 8 миллиардов рублей, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году.
В летний период промывку систем отопления и гидравлические испытания провели в 12 тысячах домов. Восстановили теплоизоляцию труб центрального отопления в объеме почти 20 тысяч квадратных метров. И это лишь часть выполненных работ по подготовке к зиме. К 15 сентября все муниципалитеты республики должны предоставить в Министерство ЖКХ региона паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Пока от графика отстают пять городов: Агидель, Сибай, Нефтекамск, Октябрьский и Кумертау.
Уфимский градоначальник рассказал на оперативном совещании правительства республики о реализации энергосервисных контрактов. В столице Башкортостана планируется заменить больше 44 тысяч светильников на более современные и экономичные. Все это позволит в разы повысить энергоэффективность уличного освещения.
С наступлением осени актуальными становятся не только вопросы подготовки к отопительному сезону и освещения улиц. Учебный год начался, организация школьного питания также в центре внимания.
На оперативном совещании подняли тему развития предпринимательства в первом полугодии. По объемам господдержки малого и среднего бизнеса Башкортостан находится на третьем месте в Приволжском федеральном округе и входит в десятку субъектов России.
На сегодняшний день в Башкортостане числится порядка 128 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято более 440 тысяч человек. Власти ставят задачу увеличить количество вовлечённых в бизнес людей, сохранив при этом темпы предоставления господдержки.