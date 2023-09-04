В Башкирии завершили печать избирательных бюллетеней

К выборам готовы. В селе Благовар, где расположена типография издательства «Белая река», завершили печать избирательных бюллетеней. Центризбирком республики принял весь тираж. В какие сроки удалось выполнить заказ и почему практически невозможно подделать бланки для голосования?

Тираж готов. Металлические формы для печати избирательных бюллетеней больше не нужны. В соответствии с требованиями, клише уничтожают в присутствии представителей республиканского Центризбиркома. Под нож отправляют бракованные и лишние бланки. Выполнение заказа закрепляют подписями под актом передачи бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госсобрания седьмого созыва.

Напечатать весь тираж удалось в короткие сроки, всего за две недели. Избирательные бланки выпущены на русском, башкирском и татарском языках. Чтобы упростить эту задачу, весь тираж упаковали в разноцветные пачки. Белый, зелёный и синий – они соответствуют языку, на котором напечатан бланк. Жёлтым отмечены бюллетени для КОИБов. Особое внимание традиционно уделяют защите от подделок.