Подготовка районов и городов Башкирии к отопительному сезону почти завершена

«Погода у нас сами знаете какая. Завтра уже могут наступить холода, и надо будет подключаться», – отметил глава РБ Радий Хабиров. По правилам, включение отопления в домах и организациях требуется, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет ниже +8 градусов.