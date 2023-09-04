Подготовка районов и городов Башкирии к отопительному сезону почти завершена

В Башкирии подготовка к отопительному сезону близится к завершению. Системы отопления заполнятся химической водой к 10 сентября.
До 15 сентября планируется передать паспорта готовности к новому зимнему сезону в Министерство ЖКХ Башкирии. Об этом на оперативном совещании сообщила и.о. министра ЖКХ региона Ирина Голованова.
«Погода у нас сами знаете какая. Завтра уже могут наступить холода, и надо будет подключаться», – отметил глава РБ Радий Хабиров. По правилам, включение отопления в домах и организациях требуется, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет ниже +8 градусов.