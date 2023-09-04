В Башкирии неплательщиков алиментов и штрафов останавливают на дорогах

В республике проходят рейды. Должников на дорогах останавливают сотрудники полиции. Приставы проверяют водителей, которые уклоняются от оплаты налогов, коммунальных счетов, алиментов, кредитов и штрафов. Если человек отказывается гасить долг, то на имущество или автомобиль специалисты могут наложить арест.
Несколько минут пассажирам автобуса пришлось провести в ожидании. Людей в итоге отпустили, водитель общественного транспорта сам ездит «зайцем», а точнее – неплательщиком. Мужчина задолжал 350 тысяч рублей по кредитам и налогам. На машину наложили арест. Сам водитель якобы думал, что с него сняли статус должника.
В ходе рейда проверяют все виды задолженностей – от штрафов до алиментов. Неплательщиков видно в потоке. Автомобили фиксирует камеры центра организации дорожного движения. Мобильный комплекс сканирует госномера, данные о должниках занесены в базу. По рации информацию получают уже сотрудники полиции.