В Башкирии неплательщиков алиментов и штрафов останавливают на дорогах

В республике проходят рейды. Должников на дорогах останавливают сотрудники полиции. Приставы проверяют водителей, которые уклоняются от оплаты налогов, коммунальных счетов, алиментов, кредитов и штрафов. Если человек отказывается гасить долг, то на имущество или автомобиль специалисты могут наложить арест.

Несколько минут пассажирам автобуса пришлось провести в ожидании. Людей в итоге отпустили, водитель общественного транспорта сам ездит «зайцем», а точнее – неплательщиком. Мужчина задолжал 350 тысяч рублей по кредитам и налогам. На машину наложили арест. Сам водитель якобы думал, что с него сняли статус должника.