В Уфе врачи спасли женщину после ишемического инсульта

Врачи уфимской больницы провели редчайшую операцию: единовременно применили два метода, которые позволяют помочь пациенту при ишемическом инсульте. Хирургическое вмешательство прошло успешно и позволило не просто сохранить пациентке все основные функции, но и вернуть ее к полноценной жизни.
В свои 54 года Ольге Капановой снова пришлось учиться держать ложку во время еды, умываться и чистить зубы, одеваться, принимать душ. Таковы последствия ишемического инсульта или инфаркта мозга.
Пациентку экстренно госпитализировали в уфимскую больницу из Альшеевского района. У медиков было в распоряжении всего четыре с половиной часа. После обследований решили провести гибридную тромбоэкстракцию. Эта уникальная операция позволяет одновременно применить две методики: убрать и оторвавшийся тромб, и бляшку, которая была на его месте.
Ольга Капанова быстро пошла на поправку. На третий день после операции уже встала на ноги, а спустя неделю готовится к выписке. Теперь ей нужно будет следить за своим здоровьем внимательнее – принимать лекарства, разжижающие кровь, и проводить УЗИ-контроль раз в полгода. Врачи рекомендуют это исследование всем, кто старше сорока. Оно позволит обнаружить проблему на ранней стадии и снизит риск инсульта в девять раз.
Уникальная гибридная операция – уже пятая для этого учреждения. Применять такой подход стали в прошлом году. Постепенно его перенимают и другие медицинские учреждения республики. По прогнозам врачей, метод гибридной тромбоэкстракции совсем скоро станут применять все чаще, что позволит помогать пациентам, перенесшим инсульт, гораздо эффективнее.