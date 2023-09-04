В Уфе врачи спасли женщину после ишемического инсульта

Врачи уфимской больницы провели редчайшую операцию: единовременно применили два метода, которые позволяют помочь пациенту при ишемическом инсульте. Хирургическое вмешательство прошло успешно и позволило не просто сохранить пациентке все основные функции, но и вернуть ее к полноценной жизни.

В свои 54 года Ольге Капановой снова пришлось учиться держать ложку во время еды, умываться и чистить зубы, одеваться, принимать душ. Таковы последствия ишемического инсульта или инфаркта мозга.

У меня же всегда давление высокое. Надо было в больницу сходить, не пошла в свое время. Ходила, но думала: ладно, осень наступит, и осенью сейчас закончу все дома... И досиделась. Ольга Капанова, пациентка больницы скорой медицинской помощи №22 г. Уфы

Пациентку экстренно госпитализировали в уфимскую больницу из Альшеевского района. У медиков было в распоряжении всего четыре с половиной часа. После обследований решили провести гибридную тромбоэкстракцию. Эта уникальная операция позволяет одновременно применить две методики: убрать и оторвавшийся тромб, и бляшку, которая была на его месте.

Если бы, допустим, убрать только тромб из головного мозга, то есть внутри сосудистый, и оставить причину, то высока вероятность, что в ближайшие часы или дни будет повторный инсульт. Тут самая главная цель именно профилактика. Не только лечение первичного инсульта, но и профилактика повторного инсульта. Марат Кашаев, заведующий отделением сосудистой хирургии больницы скорой медицинской помощи №22 г. Уфы

На этом уровне была окклюзия, артерия была полностью закрыта. Все вот эти сосуды были выключены из кровотока. И после нашего вмешательства кровоток восстановился, это привело к тому, что у пациентки полностью прошел неврологический дефицит. Лев Чудновец, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы скорой медицинской помощи №22 г. Уфы

Ольга Капанова быстро пошла на поправку. На третий день после операции уже встала на ноги, а спустя неделю готовится к выписке. Теперь ей нужно будет следить за своим здоровьем внимательнее – принимать лекарства, разжижающие кровь, и проводить УЗИ-контроль раз в полгода. Врачи рекомендуют это исследование всем, кто старше сорока. Оно позволит обнаружить проблему на ранней стадии и снизит риск инсульта в девять раз.