ГК «Акбузат» завершает подготовку к новому сезону Суперлиги

Гандбольная команда съездила на два предсезонных турнира в Омск и Снежинск, вернувшись с медалями. А уже в пятницу подопечные Александра Горбатикова дома сыграют с «Чеховскими медведями».

В новый сезон «Акбузат» вступает с новым капитаном. Дмитрий Макаров завершил карьеру и возглавил «Уфа-Алису». Голосование по выбору нового капитана команда проводила на сборах в Аше. Больше всего голосов набрал 23-летний воспитанник команды Ришат Латыпов. Для него это первая капитанская повязка в карьере. Но к ответственности игрок готов.

Когда у нас Макаров отсутствовал в том году, меня уже ставили, было чувство мандража, что я капитан. У старших ребят спрашиваю, подсказывают, помогают. Ришат Латыпов, капитан ГК «Акбузат»

Команда провела качественный сбор в Аше, после чего сыграла на двух предсезонных турнирах. Первый прошёл в Омске. Там «Акбузат» проиграл все три матча, но задачи побеждать и не было. Была большая ротация и просмотр игроков. А вот турнир в Снежинске завершился для уфимцев серебряными медалями. «Акбузат» одержал победы над «Зилантом» и второй командой «Чеховских медведей». В матче за золото не хватило совсем чуть-чуть.

В Снежинск поехали, вели пять мячей, но ротация все равно была, проиграли в один мяч. Обидно, но это все равно на пользу идет, подготовка к сезону через игры идёт. Артур Мишустин, линейный ГК «Акбузат»

Сразу три игрока «Акбузата» попали в символическую сборную по итогам турнира: Артур Мишустин был признан лучшим линейным, Андрей Веденин – лучшим вратарём, а Амаль Насибуллин – лучшим правым полусредним. Уже в пятницу «Акбузат» начнёт сезон Суперлиги домашним матчем против «Чеховских медведей».

«Чеховские медведи» – хорошая команда, в этом году не удалось им стать чемпионами России, думаю, у них все впереди,. Проиграли суперкубок ЦСКА – будут как раненые звери доказывать свою силу. Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»