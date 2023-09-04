ГК «Акбузат» завершает подготовку к новому сезону Суперлиги

Гандбольная команда съездила на два предсезонных турнира в Омск и Снежинск, вернувшись с медалями. А уже в пятницу подопечные Александра Горбатикова дома сыграют с «Чеховскими медведями».
В новый сезон «Акбузат» вступает с новым капитаном. Дмитрий Макаров завершил карьеру и возглавил «Уфа-Алису». Голосование по выбору нового капитана команда проводила на сборах в Аше. Больше всего голосов набрал 23-летний воспитанник команды Ришат Латыпов. Для него это первая капитанская повязка в карьере. Но к ответственности игрок готов.
Команда провела качественный сбор в Аше, после чего сыграла на двух предсезонных турнирах. Первый прошёл в Омске. Там «Акбузат» проиграл все три матча, но задачи побеждать и не было. Была большая ротация и просмотр игроков. А вот турнир в Снежинске завершился для уфимцев серебряными медалями. «Акбузат» одержал победы над «Зилантом» и второй командой «Чеховских медведей». В матче за золото не хватило совсем чуть-чуть.
Сразу три игрока «Акбузата» попали в символическую сборную по итогам турнира: Артур Мишустин был признан лучшим линейным, Андрей Веденин – лучшим вратарём, а Амаль Насибуллин – лучшим правым полусредним. Уже в пятницу «Акбузат» начнёт сезон Суперлиги домашним матчем против «Чеховских медведей».
В этом сезоне Суперлиги примут участие 12 команд, место исключенного клуба «Донские казаки» занял победитель Высшей лиги «Каустик». Игра «Акбузат» – «Чеховские медведи» пройдёт 8 сентября в Уфе и начнётся в 18:30.