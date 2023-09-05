В Башкирии подросток разбился на машине родителей

В Кармаскалинском районе республики погиб подросток, сев за руль машины своих родителей. Об этом информирует ГИБДД по Башкирии.

Смертельная авария произошла накануне вечером рядом с поселком Новые Киешки. Установлено, что 14-летний юноша взял «десятку», которая принадлежала его родителям, и поехал кататься со своим товарищем.

В результате ДТП автомобиль перевернулся в кювет. Подросток, сидевший за рулем, скончался от полученных травм. Пассажир госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.