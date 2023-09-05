В Башкирии пропавшего туриста ищут с вертолетом

К поискам пропавшего накануне туриста подключен пожарно-спасательный вертолет. Сегодня рано утром он вылетел в Белорецкий район Башкирии, сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

Напомним, вчера в экстренные службы поступила информация о том, что в указанном районе пропал 43-летний мужчина, который совершал восхождение на гору Ялангас.

Известно, что турист был участником марафона от Русского географического общества. Спасатели долго искали мужчину, не вернувшегося в назначенное время в лагерь. После продолжительных поисков был обнаружен его автомобиль.

Вечером к поискам присоединились кинологический расчет госкомитета Башкирии по ЧС и волонтерский кинологический расчет «Россоюзспаса».