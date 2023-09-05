В Башкирии ночью дотла сгорел частный дом: погибла женщина

Минувшей ночью в селе Староянзигитово Краснокамского района республики случился пожар, в котором погибла 93-летняя женщина, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

Огонь охватил бревенчатый дом, баню и сарай. По информации спасателей, в доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, благодаря сигналу которого из дома самостоятельно выбрался 59-летний мужчина. Он получил легкое отравление продуктами горения. Однако во время тушения было обнаружено тело пожилой женщины, 1930 года рождения.