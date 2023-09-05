В Иглинском районе в Башкирии деревня белорусских переселенцев отметила 95-летие

В Иглинском районе деревня белорусских переселенцев отметила юбилейную дату – своё 95-летие. Деревня Будённовский появилась в 1928 году.

В честь праздника для жителей организовали культурно-спортивную программу. Гости могли посетить выставку декоративно-прикладного искусства. Для детей работали игровые площадки. Многих будённовцев отметили благодарственными письмами и ценными подарками за многолетний, добросовестный труд и активное участие в жизни села. Коллективу работников клуба вручили компьютер.