В Уфе движение по набережной Белой закроют почти на полтора года

В Уфе с сегодняшнего дня и до 31 декабря будущего года будет ограничено движение по проезжей части улицы Набережной реки Белой от улицы Местные Дубнячки до съезда с Сочинской. Об этом напоминает администрация столицы.

Данная мера необходима для проведения капитального ремонта старого арочного моста через Белую в створе улицы Воровского. Здесь запланированы демонтаж и монтаж пролетных строений моста.

В мэрии Уфы попросили водителей с понимаем отнестись к вынужденным ограничениям движения и планировать свой маршрут передвижения заблаговременно.

Напомним, работы по капитальному ремонту моста через главную артерию Уфы начался в марте 2023 года. По их завершении на мосту будут функционировать 11 полос движения по направлению в город и на выезд из него.