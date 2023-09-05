В Башкирии стартовал конкурс грантов по сохранению и развитию башкирского языка

В Башкирии 1 сентября стартовал конкурс грантов для физических лиц, участниками которого могут стать граждане страны старше 18 лет. Об этом сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров написал в своих социальных сетях.

Он обозначил главное условие: проекты, которые будут претендовать на получение грантов, должны популяризировать башкирский язык, культуру, историю и современность башкирского народа. Направления: молодежные медиа, IT, образование, культура и наука.

Максимальная сумма гранта на реализацию проекта – 200 тысяч рублей.

Заявку можно подать в срок до 30 сентября текущего года. Более подробная информации размещена здесь.