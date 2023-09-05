В Башкирии стать бойцами второго батальона Салавата Юлаева пожелали более трех тысяч человек

В Башкирии продолжается набор добровольцев во второй батальон имени Салавата Юлаева. В штабе подразделения сообщили, что общее количество желающих стать бойцами формирования составило более трех тысяч человек. При этом годными к службе оказались только 310 человек.

Ко всем, кто желает пополнить ряды батальона, обратился советник главы РБ по взаимодействию с войсками Нацгвардии России, участник боевых действий на Северном Кавказе, полковник в отставке Артур Юмагужин.

Наша многонациональная башкирская земля во все времена славилась своими защитниками, своими героями. Сегодня наша страна нуждается в тебе! У вас есть уникальная возможность поступить на службу батальона особого назначения имени Салавата Юлаева. Это новейшее вооружение, это новейшая техника, возможность вырасти профессионально и морально. Батальон особого назначения войск национальной гвардии ждет тебя! Советник главы РБ по взаимодействию с войсками Нацгвардии РФ, Артур Юмагужин

Полная запись его обращения размещена в телеграм-канале «Башкирский батальон особого назначения имени Салавата Юлаева».

Напомним, в первую неделю формирования батальона контракт подписали более 120 человек. В настоящее время большая часть воинского коллектива находится на боевом слаживании.

Получить всю интересующую информацию по вопросам вступления в формирование можно по адресам и телефонам штабов.

Уфа:

- улица Крупской, 7. Телефон: 8-347- 273-04-66;

- бульвар Славы, 6. Ежедневно с 8 до 20 часов. Телефон: 8-987-023-76-00;

Стерлитамак:

- улица Шафиева, 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34;

Туймазы:

- улица Островского, 52, время работы с 8:30 до 17:30 часов, суббота и воскресенье – выходные, телефон 8-917-788-95-65;

Малояз: