В Башкирии стать бойцами второго батальона Салавата Юлаева пожелали более трех тысяч человек

В Башкирии продолжается набор добровольцев во второй батальон имени Салавата Юлаева. В штабе подразделения сообщили, что общее количество желающих стать бойцами формирования составило более трех тысяч человек. При этом годными к службе оказались только 310 человек.
Ко всем, кто желает пополнить ряды батальона, обратился советник главы РБ по взаимодействию с войсками Нацгвардии России, участник боевых действий на Северном Кавказе, полковник в отставке Артур Юмагужин.
Полная запись его обращения размещена в телеграм-канале «Башкирский батальон особого назначения имени Салавата Юлаева».
Напомним, в первую неделю формирования батальона контракт подписали более 120 человек. В настоящее время большая часть воинского коллектива находится на боевом слаживании.
Получить всю интересующую информацию по вопросам вступления в формирование можно по адресам и телефонам штабов.
Уфа:
- улица Крупской, 7. Телефон: 8-347- 273-04-66;
- бульвар Славы, 6. Ежедневно с 8 до 20 часов. Телефон: 8-987-023-76-00;
Стерлитамак:
- улица Шафиева, 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34;
Туймазы:
- улица Островского, 52, время работы с 8:30 до 17:30 часов, суббота и воскресенье – выходные, телефон 8-917-788-95-65;
Малояз:
- улица 60 лет СССР, 5 (кабинет № 6), в субботу и воскресенье прием по предварительному звонку, телефон: 8-987-592-70-59.