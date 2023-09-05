В Башкирии мужчина заразился редкой инфекцией, съев грязные овощи

Роспотребнадзор Башкирии сообщил, что на территории региона был зарегистрирован единичный случай заболеваемости иерсиниозом.
Пациент подхватил инфекцию, съев грязные овощи. Специалисты отмечают, что данное заболевание на территории Башкирии является редкостью.
Переносчиками инфекции являются мыши, полевки, землеройки. Бактерии могут попасть в овощехранилища с овощами и фруктами, инфицированными ещё в полях.
Данные бактерии могут долго сохраняться. Так, даже в кипяченой воде они живут до одного года. В кисломолочных продуктах они могут выживать до 3 дней, в молоке – до 18, на рыбе, рисе, картофеле, мясе – до 8-9 недель, в мороженом – от 1,5 до 8 месяцев. Размножаются и сохраняются бактерии и на свежих овощах, особенно в салатах, хранящихся после приготовления при низкой температуре.