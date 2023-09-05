В Башкирии мужчина заразился редкой инфекцией, съев грязные овощи

Данные бактерии могут долго сохраняться. Так, даже в кипяченой воде они живут до одного года. В кисломолочных продуктах они могут выживать до 3 дней, в молоке – до 18, на рыбе, рисе, картофеле, мясе – до 8-9 недель, в мороженом – от 1,5 до 8 месяцев. Размножаются и сохраняются бактерии и на свежих овощах, особенно в салатах, хранящихся после приготовления при низкой температуре.