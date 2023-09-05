В Уфе нерадивая мать едва не погубила сына с инвалидностью

В Уфе перед судом предстанет местная жительница, которую обвинили в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, женщина вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием своих детей 12 и 6 лет. Ребята были предоставлены сами себе – мать часто оставляла их без присмотра.

При этом старший сын женщины страдает сахарным диабетом. Ему необходимы постоянное внимание и лечение. Женщина жизненно важные лекарства для сына даже не забирала из аптеки. Мальчик неоднократно оказывался в реанимации.