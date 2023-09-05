В Уфе сотрудники Роспотребнадзора провели рейд по кафе

Мёртвые насекомые, уверял съёмочную группу телеканала БСТ хозяин кафе, – это происки конкурентов или вовсе покупатели решили насолить. Управление Роспотребнадзора инициируют «дружеский визит» предприятиям общественного питания. Это новый формат работы специалистов. Штрафные санкции в такой работе не предполагаются. Предпринимателям и работникам разъясняют, как предотвратить потенциальные нарушения.