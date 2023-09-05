Башкирия – лидер среди субъектов России по переподготовке сотрудников ОПК

Сегодня заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова провела встречу с главами регионов. Обсуждались вопросы рынка труда и реализация мер поддержки занятости в субъектах. В ходе встречи Башкирия была отмечена как регион-лидер по двум направлениям.

Так, по словам главы Минтруда России Антона Котякова, республика активно заключает договоры на обучение сотрудников оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время курсы переподготовки проходят 5 тысяч человек, которые задействованы на 143 предприятиях ОПК: в Челябинской области, Башкирии, Кировской области и Хабаровском крае.

Кроме того, наш регион занял вторую позицию в стране по темпам реализации программы субсидирования найма. В лидерах – только Москва. В Башкирии по данной программе трудоустроены 2,5 тысячи человек. В России – 3,2 тысячи граждан.