В Уфе прошёл круглый стол на тему профилактики терроризма в условиях СВО

В Уфе прошёл круглый стол на тему профилактики терроризма в условиях специальной военной операции. Мероприятие посвятили Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На нём обсудили, как противостоять экстремистским проявлениям и усилить антитеррористическую защищённость.

По словам специалистов, многие преступления сейчас переместились в глобальные сети. Негативно сказывается на правосознание молодёжи распространение фейковой информации и изменение исторической памяти. Поэтому на первом месте сейчас стоит информационная безопасность. В рамках круглого стола почтили и память жертв бесланского теракта.