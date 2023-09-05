В школе села Иглино в Башкирии открыли новый стоматологический кабинет

В школе имени Героя Советского Союза Виктора Бесценного села Иглино открыли новый стоматологический кабинет. Его запустили в рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!», который реализуется по инициативе Главы Республики Башкортостан.

Кабинет включает три блока: прививочный и два стоматологических. В одном будет осуществляться приём, а в другом – лечение школьников. Три года назад стоматкабинет появился при школе №3. Следующий планируют открыть в школе села Акбердино.