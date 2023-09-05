Стало известно о мерах по ликвидации последствий обвала грунта в Уфе

Сегодня в Уфе около многоэтажного дома на улице Генерала Рыльского, 8 обвалился грунт. Фото- и видеоматериалы об инциденте активно размещают пользователи соцсетей.

Жильцы дома уточняют, что обвал грунта был обнаружен благодаря трещине в асфальте на парковке. Трещина ведет к краю обрыва, за которым идет стройка. Как выяснилось, грунт под подпорной стеной 24-этажного дома осыпается и проседает, в результате чего угол подпорной стены повис в воздухе.

Жители многоэтажки опасаются обрушения строения из-за осыпания грунта и просят власти провести экспертизу проекта дома на предмет соответствия нормам и требованиям его возведения.

Между тем, городские власти уверяют, что ситуация находится на контроле. Подрядная организация установила временную подпорную стенку в нижней части откоса. В дальнейшем в целях недопущения разрушения грунта на фундаменте этого участка возведут постоянную бетонную подпорную стенку из винтовых свай.