В Башкирии ремонтируют дорогу Сибай–Акъяр

В Хайбуллинском районе продолжается ремонт автодороги Сибай-Акъяр. О ходе строительства сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
На участке протяженностью 7,6 км возле села Целинное подрядная организация выполняет фрезерование и уплотнение основания дороги. Всего в этом году планируется отремонтировать 27,6 км дороги Сибай-Акъяр в Хайбуллинском и Баймакском районах.
В Баймакском районе подрядчик построил асфальтобетонный завод, который изготавливает материалы для выполнения ремонта дорог в Баймакском и Хайбуллинском районах, в том числе для трассы Сибай-Акъяр. Заготовка инертных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси продолжается. Завершить все работы на этом объекте планируется до конца ноября 2023 года.