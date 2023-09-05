В Башкирии ремонтируют дорогу Сибай–Акъяр

В Баймакском районе подрядчик построил асфальтобетонный завод, который изготавливает материалы для выполнения ремонта дорог в Баймакском и Хайбуллинском районах, в том числе для трассы Сибай-Акъяр. Заготовка инертных материалов для приготовления асфальтобетонной смеси продолжается. Завершить все работы на этом объекте планируется до конца ноября 2023 года.