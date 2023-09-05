Новая школа в уфимском микрорайоне «Затон-Восточный» готова на 67% - Ратмир Мавлиев

Сегодня мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев посетил с рабочей поездкой микрорайон «Затон-Восточный». Об этом он написал в своих социальных сетях.

По словам мэра города, здесь продолжается строительство школы на 1225 мест. Возведение общеобразовательного учреждения осуществляется в рамках концессионного соглашения. Общая площадь – более 18 тысяч квадратных метров. Ведутся фасадные и отделочные работы, почти завершена прокладка наружных и инженерных сетей. Общая готовность – 67%, подытожил Ратмир Мавлиев.

Также здесь расположится республиканский Центр фехтования, где будут оборудованы перемещения не только для тренировок, но и для проведения соревнований различного уровня. Общая площадь комплекса – 6500 квадратных метров, вместимость трибун – 350 мест.