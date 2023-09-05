В Башкирии ротавирусной инфекцией чаще заражаются дети – Роспотребнадзор

По информации Роспотребнадзора по республике, за истекший период этого года в Башкирии зарегистрировано 1995 случаев заражения ротавирусной инфекцией. Данный показатель сравним с показателем периода до пандемии коронавируса.

В структуре заболеваемости доля детей до 17 лет составляет более 80% от всех случаев ротавирусного инфицирования. В ведомстве порекомендовали чаще мыть руки, фрукты, овощи, детские игрушки, ежедневно проводить влажную уборку, пить только кипяченую либо бутилированную воду.