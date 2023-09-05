В Уфе заведующая детским садом получила срок за мошенничество

Бывшую заведующую одного из уфимских дошкольных учреждений признали виновной в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, сообщает республиканская прокуратура.
По информации пресс-службы ведомства, в период с января 2018 года по январь 2022 года женщина фиктивно устраивала на работу свою знакомую помощником воспитателя, и вела табель учета отработанного ею времени.
На самом деле ее знакомая не работала в детском саду, а руководитель учреждения получала за нее заработную плату в общей сумме 1 млн рублей.
Мошенница признала свою вину частично. Суд вынес приговор о назначении ей трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также возмещение причиненного ущерба.