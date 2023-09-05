В Уфе проезд по набережной Белой перекрыли из-за ремонта старого арочного моста

Набережную реки Белой закрыли до конца следующего года. Необходимость в перекрытии проезжей части возникла по причине продолжения ремонта старого арочного моста через Агидель в створе улицы Воровского. Он является одним из юбилейных объектов к 450-летию Уфы.

Бетонные плиты, как и знак «Кирпич», осели на этом участке до конца следующего года. Отныне заезд на набережную Белой со стороны Сочинской невозможен. Движение автотранспорта ограничено до улицы Местные Дубнячки – эти меры связаны с продолжающейся реконструкцией старого арочного моста через Белую.

Устаревшие пролётные конструкции будут полностью демонтированы. К слову, поддерживающие устройства будут нужны и для возведения новых блоков. Арку, которая считается символом столицы, тоже разберут. Обновлённая будет точно такая же. Сейчас строители полностью разобрали с первой по восьмую опоры пойменной части пролётного строения. Возводить их вновь будут из современного монолитного бетона. Опоры, поддерживающие судоходный пролёт, – их две – ремонтируются.

Сами специалисты сравнивают демонтаж пролётного строения моста с работой сапёра. На устаревших деталях работу вести достаточно сложно: будет постоянно вестись мониторинг поведения конструкции и фиксация отклонений. Поэтому проезд под мостом в это время в целом небезопасен. Автовладельцам придётся менять маршрут движения.