В Башкирии для туристов «серебряного возраста» организовали экскурсию

В Куюргазинском районе для туристов «серебряного возраста» организовали экскурсию в рамках республиканской программы «Башкирское долголетие». В туре сочетается агротуризм, исторический, оздоровительный и гастрономический туризм.

В этой поездке была одна единственная печаль – песня. Но и ее запели для души. Туристы «серебряного возраста» приехали как будто к близким родным. Так творит чудеса ароматный чай. Напитком угостил местный предприниматель – у него серьезный процесс заготовки лечебных трав как для чая, так и для гидролата – натурального ухаживающего средства за кожей. Некоторые стали перенимать опыт на месте.

А на туристической базе в Новой Отраде самые смелые участники прокатились на эксклюзивном катамаране. Такой больше нигде в мире не встретишь.