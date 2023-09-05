В Башкирии сокращается количество недостроенных зданий

В республике количество недостроенных объектов снизилось на 79,3%. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Общее число недостроенных объектов за полгода сократилось на 117. По словам Андрея Назарова, региональные власти систематизировали работу в данном направлении и постепенно количество недостроенных зданий сокращается.
Власти утвердили необходимую нормативную правовую базу. Также чиновники определили порядок списания невостребованных результатов проектно-изыскательских работ и затрат, понесенных на строительство объектов со сроком более пяти лет.