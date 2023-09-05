В Уфе отремонтируют участок дороги на проспекте Салавата Юлаева

В башкирской столице ищут подрядчика, который выполнить замену дорожного полотна на участке проспекта Салавата Юлаева. Информации опубликована на сайте госзакупок.

Согласно информации, требуется заменить асфальт на участке от улицы Мурманской до улицы 50 лет СССР. Из муниципального бюджета на эти цели выделят около 100 млн рублей.