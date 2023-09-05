Добровольцы второго батальона им. Салавата Юлаева прибывают к месту формирования

В Приволжском округе войск Национальной гвардии РФ продолжается комплектование именного батальона из Республики Башкортостан. Шанс войти в его состав еще есть. Инициативу создания второго батальона имени национального героя Башкортостана под эгидой Росгвардии поддержал глава республики. Первый коллектив имени Салавата Юлаева в ноябре прошлого года прошел боевое слаживание и уже в декабре отправился в зону проведения СВО.
В первую же неделю в подразделение через общественный штаб батальона записалось более 120 человек, в том числе боец с позывным «Учитель» – преподаватель одной из уфимских гимназий.
Не о себе, а о детях и потомках думает и другой боец с позывным «Шустрый». Добровольцы отчетливо понимают важность и масштаб задач, которые ложатся на них.
Бойцам организовали теплый прием и комфортные бытовые условия. Всем военнослужащим помогают в решении социально-бытовых проблем и оформлении необходимых документов, объясняют порядок применения льгот для их семей. Так, прошел вечер вопросов и ответов, где командиры познакомились с коллективом и рассказали, какие вероятные задачи предстоит выполнять подразделению.
Впереди у второго батальона имени Салавата Юлаева – боевое слаживание, на котором военнослужащие пройдут все виды специальной и боевой подготовки в полевых условиях. Набор желающих еще продолжается.
В Уфе готовы ответить на вопросы и принять в двух точках: на улице Крупской, 7 и на Бульваре Славы, 6. В Стерлитамаке пункт набора работает по адресу: ул. Шафиева, 15 с 8:30 до 17:30. Возможность записаться в батальон есть также в городе Туймазы и селе Малояз.