В Башкирии началась уборка сои и кукурузы

10 тысяч гектаров источника белка. В Башкортостане в этом году были увеличены посевы сои. Культуру для республики пока можно назвать сравнительно новой. Аграрии выращивают её в целях производства кормов для птиц и свиней. А вот в молочном животноводстве в качестве источника белка используют кукурузу. Экспериментальные сорта и методы обсудили на «Дне поля» в Аургазинском районе. Семинар провели в хозяйстве «Салават».

Несколько горстей сои хватает, чтобы определить влажность зерна на всём поле. Прибор здесь выдал показатель в 14,2. Урожай убирают на хранение.

В этом году в Башкортостане соей засеяли 10 тысяч гектаров земли, в планах увеличение до 100 тысяч. Культура для республики пока не потоковая, скорее, экспериментальная. Почва должна быть обеспечена влагой и теплом, также требуются калий и фосфор. В хозяйстве «Салават» испытывают методы взращивания сои четвертый год.

В этом сезоне здесь вырастили два сорта. 304 гектара засеяли Докой и Арктикой. А в следующие годы в хозяйстве «Салават», возможно, появится одноимённый сорт.