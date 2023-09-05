В Уфе прошел фестиваль классической музыки «Романтика осени»

Симфонический концерт под открытым небом. В Уфе на Советской площади прошел фестиваль классической музыки «Романтика осени». Для зрителей выступил Национальный симфонический оркестр республики. В программе были произведения Чайковского, Моцарта, Наварро и знаменитые оперные арии.

Приобщение к высокой культуре – именно так позиционируют концерты под открытым небом организаторы. Для Башкортостана опен-эйры не в новинку. Но впервые вечер симфонической музыки проходит на обновленной Советской площади. И в этом своеобразная уникальность этого мероприятия. Ну а организаторы постарались составить такую программу, которая зацепит любого слушателя.

Конечно, специфика места не могла не отразиться на репертуаре. В числе сыгранных хитов и песня о генерале Шаймуратове. Сегодня ее исполнил специальный гость – узбекский оперный певец Женисбек Пиязов, который блистал на самых известных сценических площадках мира, включая «Ла Скала». Услышать его мог и башкирский зритель.

Но, как сказали организаторы, репертуар не ограничивался какой-либо определенной тематикой. Искусство – вне любых рамок. Были исполнены шедевры мировой музыки, в числе которых «Куплеты Мефистофеля» из оперы «Фауст» Шарля Гуно, ария Эльвиры из оперы «Дон Жуан» Моцарта, сюита из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Многие песни исполняли солисты Театра оперы и балета.

Дирижировал симфоническим оркестром Дмитрий Крюков, который представил собственно написанные произведения. Были сыграны композиции из саги «Легенды Древнего Урала»: «Алга Башкортостан», «Земля батыров» и «Великая земля».

Советская площадь превратилась в своеобразный амфитеатр. Для зрителей подготовили специальную площадку с посадочными местами, однако желающих было столько, что многие просто облюбовали ступеньки перед зданием Минсельхоза.

Фестиваль будет проходить два дня. В среду на сцене сыграют артисты Тюменского симфонического оркестра. Ожидается появление на концерте и главы республики, который был инициатором создания подобного мероприятия именно здесь.