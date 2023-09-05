ХК «Толпар» завершает подготовку к новому сезону

Уфимский «Толпар» завершает подготовку к новому сезону в Молодёжной хоккейной лиге. Подопечные Владимира Потапова в четверг отправятся на свой первый выезд в Ханты-Мансийск, где 8 сентября сыграют с «Мамонтами Югры».
Омоложение – это неизбежная часть жизни хоккейного «Толпара» каждый год. Но в этом сезоне обновление в составе уфимской команды особенно заметно. Помимо тех, кто не проходит в «Толпар» уже по возрасту, команду покинул нападающий Александр Филиппов, которого обменяли в СКА на защитника Никиту Зоркина. В «Салавате» теперь и лидер атак «Толпара» Матвей Бабенко. Ещё семь игроков команды недоступны из-за допингового расследования.
На первый выезд в Ханты-Мансийск отправляются сразу десять хоккеистов 2006 года рождения, и двое – 2007-го. Это больше половины команды. Одним из новых лидеров «Толпара» может стать Георгий Сухарев. На предсезонном турнире 16-летний нападающий отметился хет-триком, а теперь будет получать ещё больше шансов в команде, на чьих игроков он ориентировался последние несколько лет.
Конечно, несколько опытных игроков 2004 года рождения в команде остались. На них будет лежать повышенная ответственность. В прошлом сезоне Сергей Колесников в 58 матчах набрал 32 очка. В этом нужно забивать и отдавать ещё больше. К тому же Колесников взял не самый популярный для хоккея, но счастливый для себя 10-й номер.
Два матча против «Мамонтов Югры» пройдут 8 и 9 сентября в Ханты-Мансийске. Первую домашнюю игру уфимцы проведут 13 сентября против «Спутника».