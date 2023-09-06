В Уфе мужчина заблудился и упал в котлован

В Уфе спасатели вытаскивали мужчину из глубокого котлована, рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты города.

Накануне вечером от очевидца поступило сообщение о том, что в котловане на улице Авроры, 18/2 находится человек, который не может выбраться наружу.

Спасатели прибыли на место и обнаружили, что котлован был достаточно глубоким – порядка 3 метров, шириной – 4 метра. На данном участке улицы ведутся земляные работы, котлован был огорожен, уточнили в управлении.