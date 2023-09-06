В селе под Уфой 60 человек эвакуировались из-за пожара

Накануне поздно вечером произошел пожар в селе Михайловка Уфимского района республики. Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии.

Когда пожарные прибыли на место, было установлено, что на лестничной площадке первого этажа многоквартирного дома огонь повредил детский велосипед и детскую коляску на площади 2 квадратных метра.

Из-за возможного воздействия опасных факторов пожара 60 жильцов этого дома были вынуждены эвакуироваться.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.