«Давай вступай» – под таким лозунгом в Уфе стартовал Всероссийский марафон донорства костного мозга. Цель мероприятия – привлечь как можно больше людей помочь пациентам, страдающим лейкемией и лимфомой. Принять участие в акции может любой здоровый житель республики в возрасте от 18 до 45 лет.

Мы с братом пришли сдавать кровь первый раз. Нам предложили, и мы с удовольствием согласились, потому что у нас первая положительная группа. Это подходит всем, нам сказали.

Ежегодно в трансплантации нуждаются около десяти тысяч россиян в год, около 500 из которых – дети. Это только те, кто нуждается в донорах костного мозга. Всего переливание ежегодно требуется полутора миллионам граждан. В Уфе можно вступить и в список потенциальных доноров. Желающим необходимо сдать биоматериал в небольшую пробирку, чтобы определить свой фенотип.