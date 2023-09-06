В Уфе мужчина хотел наказать обидчика и поджёг его автомобиль

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, ночью, 30 июля, жителей дома по улице Дагестанской потревожил пожар. Во дворе горел Nissan X-Trail, который принадлежал 45-летнему местному жителю. Возгорание потушили, ущерб составил 600 тысяч рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину. Он полностью признал свою вину и рассказал подробности преступления. Уфимец приехал на соседнюю улицу, достал велосипед из багажника автомобиля и на нём доехал до нужного двора. Там облил машину бензином и поджёг её. По словам подозреваемого, он не хотел сжигать автомобиль полностью, а просто немного наказать обидчика.

Как выяснилось, он решился на поджёг машины из-за конфликта с хозяином авто, который произошёл между ними на дороге этим летом.