В Башкирии к концу года отремонтируют шесть улиц села Красноусольский

В райцентре Гафурийского района к концу года отремонтируют шесть улиц. Сейчас сотрудники Стерлитамакского дорожно-ремонтно-строительного управления ведут работы на улице Ленина села Красноусольский.
Так, для удобства автовладельцев дорожники не только прокладывают асфальт, но и делают парковочные места. Территорию облагораживают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Дорожники уже закончили работы на пяти участках общей протяженностью 6 км.
Также предстоит восстановить изношенное дорожное покрытие на участке автодороги местного значения Павловка – Архангельское на территории Табынского сельсовета. Здесь заключен трёхлетний контракт на ремонт, включающий отсыпку полотна и ремонт мостов. Всего в районе планируется отремонтировать более 8 км дорожного полотна.