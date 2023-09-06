В Башкирии к концу года отремонтируют шесть улиц села Красноусольский

В райцентре Гафурийского района к концу года отремонтируют шесть улиц. Сейчас сотрудники Стерлитамакского дорожно-ремонтно-строительного управления ведут работы на улице Ленина села Красноусольский.

Так, для удобства автовладельцев дорожники не только прокладывают асфальт, но и делают парковочные места. Территорию облагораживают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Дорожники уже закончили работы на пяти участках общей протяженностью 6 км.