Башкирия получила около 850 тысяч доз вакцины от гриппа

В Башкирии стартовала прививочная кампания. К ее началу в республику поступили 842 тысячи доз вакцин от гриппа отечественного производства – «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Об этом сообщает пресс-служба минздрава Башкирии.

В ведомстве уточнили, что для иммунизации детей заготовлены 97,5 тысячи доз «Ультрикса», около 66 тысяч доз этого препарата предназначены для людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Свыше 552 тысяч доз «Совигриппа» используют для вакцинации взрослого населения, еще 9,5 тысячи – для призывников.