В эту пятницу в Башкирии будут отмечать недавно учрежденный праздник

В Башкирии в пятницу, 8 сентября, будут отмечать День национального костюма народов республики. В пресс-службе администрации Уфы рассказали, что уже накануне этого праздника, то есть 7 сентября, на сцене городского парка «Первомайский» состоится концерт.

А 8 сентября в 15:00 праздник начнется в парке «Кашкадан», на который приглашены специальные гости: победители Всероссийского музыкального проекта «Звук Евразии» Наталья Дзыга (Удмуртия), группа «TUARI» (Карелия), Марат Татурас (Башкортостан) и казачья группа «Сокол» (Москва).