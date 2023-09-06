Глава Башкирии утвердил создание Дирекции по развитию беспилотников в республике

Основные цели создания структуры – разработка и производство беспилотников гражданского и военного назначения, развитие научно-технологического потенциала, кадров для отрасли, создание цифровой и наземной инфраструктуры для БПЛА и другие. Также в функционал дирекции войдет разработка стратегии развития беспилотной авиации в республике до 2030 года.