Глава Башкирии утвердил создание Дирекции по развитию беспилотников в республике

Радий Хабиров подписал указ о создании Дирекции по развитию отрасли беспилотных авиационных систем.
Основные цели создания структуры – разработка и производство беспилотников гражданского и военного назначения, развитие научно-технологического потенциала, кадров для отрасли, создание цифровой и наземной инфраструктуры для БПЛА и другие. Также в функционал дирекции войдет разработка стратегии развития беспилотной авиации в республике до 2030 года.
Возглавляет новую структуру министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. Также в руководстве дирекции – заместитель министра промышленности Рустам Набиуллин, замдиректора АНО «Центр стратегических разработок» Башкирии Марс Аминов, руководители министерств, ведомств, комитетов и муниципалитетов.