В Уфе завершился капремонт коррекционной школы-интерната №13

Более 80 миллионов рублей потратили на модернизацию коррекционной школы-интерната № 13 в Уфе. В рамках федеральной программы учреждение оснастили современным оборудованием, информационными центрами и зонами коворкинга. Во время проведения работ учебный процесс в учреждении не прерывался.

Простые упражнения на запоминание чисел ребятам даются труднее, чем другим первоклашкам. Ученики коррекционной школы-интерната № 13 – дети с особенностями развития. В основном это нарушения опорно-двигательного аппарата.

Таким деткам нужен особенный подход. Во время уроков мы делаем и пальчиковую гимнастику, и физминутки. И, конечно же, больше внимания уделяем коррекционным моментам – это коррекционно-развивающие задания. Расима Мазинова, учитель начальных классов Уфимской коррекционной школы-интерната №13

Школа функционирует с 1980 года. Здесь работают 67 педагогов с коррекционным образованием. Детей принимают со всей республики. Есть возможность проживания в учреждении или же дистанционного обучения. Школьники имеют возможность развиваться всесторонне и уже достигают высоких результатов. Среди них – профессиональные спортсмены, чемпионы всероссийских соревнований.

У нас тут было очень много видов спорта: конный спорт, лёгкая атлетика, танцы на колясках, теннис на колясках и следж-хоккей. И, получается, тренер по лёгкой атлетике меня приглашал на тренировки, чтобы я попробовала. Я пришла, попробовала, и сейчас у меня растёт карьера. Анна Швецова, ученица 8 класса Уфимской коррекционной школы-интерната №13

Но для полноценной работы был необходим капитальный ремонт. Он стартовал в конце марта в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». В первую очередь занялись отоплением – заменили старые трубы и утеплили стены. Также обновили фасад и крышу, облагородили дворовую территорию. В классах установили новую мебель и компьютеры.

В современном стиле комфортные школы предполагают яркие, красочные и насыщенные цвета и организацию образовательного пространства. Мы много внимания уделили этому направлению. Холл и рекреация, в них были созданы коворкинги, – такие небольшие зоны, где можно не только провести досуговое время, но и с пользой даже отдохнуть на переменах. Зарема Дусеева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Уфимской коррекционной школы-интерната №13