В Уфе завершился капремонт коррекционной школы-интерната №13

Более 80 миллионов рублей потратили на модернизацию коррекционной школы-интерната № 13 в Уфе. В рамках федеральной программы учреждение оснастили современным оборудованием, информационными центрами и зонами коворкинга. Во время проведения работ учебный процесс в учреждении не прерывался.
Простые упражнения на запоминание чисел ребятам даются труднее, чем другим первоклашкам. Ученики коррекционной школы-интерната № 13 – дети с особенностями развития. В основном это нарушения опорно-двигательного аппарата.
Школа функционирует с 1980 года. Здесь работают 67 педагогов с коррекционным образованием. Детей принимают со всей республики. Есть возможность проживания в учреждении или же дистанционного обучения. Школьники имеют возможность развиваться всесторонне и уже достигают высоких результатов. Среди них – профессиональные спортсмены, чемпионы всероссийских соревнований.
Но для полноценной работы был необходим капитальный ремонт. Он стартовал в конце марта в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». В первую очередь занялись отоплением – заменили старые трубы и утеплили стены. Также обновили фасад и крышу, облагородили дворовую территорию. В классах установили новую мебель и компьютеры.
Сейчас работы завершены уже полностью. Первого сентября в школе продолжили учебу 160 ребят. Ещё 25 малышей зачислили в первый класс. Свободных мест в заведении осталось ещё много. А это значит, что у особенных детей со всего Башкортостана есть возможность получать знания в новом комфортном здании.