Спортсменки из Башкирии готовятся к чемпионату России по пилонному спорту и воздушной гимнастике

В конце сентября в Москве пройдёт чемпионат страны по пилонному спорту и воздушной гимнастике. И сейчас спортсменки из Башкортостана готовятся к предстоящему старту.

Тренировка пилонисток начинается под музыку – это для настроения. Подготовка к чемпионату страны идёт полным ходом. На сегодняшний день предстоящий старт – главный турнир в сезоне для российских пилонисток. В этом году на чемпионат мира они вряд ли поедут. Зато на состязания по пилонному спорту и воздушной гимнастике в Москву, чтобы выявить сильнейших в стране, отправятся 33 представительницы республики. И это в два раза больше чем в прошлом.

На ежедневные занятия можно приходить в обычных шортах и футболках, но многие спортсменки предпочитают танцевальные костюмы – те самые, в которых вскоре им предстоит выступать на турнире. Так идёт привыкание к образу.

После отборочного старта, апрельского этапа чемпионата республики, его победители и призёры, то есть члены сборной Башкортостана, работают над усложнением программы и хореографией номера.