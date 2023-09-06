В Башкирии парень угнал машину, чтобы увидеться с девушкой

18-летний житель Стерлитамака со своими несовершеннолетними товарищами решил угнать автомобиль, чтобы встретиться со своей девушкой. Однако для того, чтобы завести отечественную «пятерку», припаркованную в соседнем квартале, пришлось украсть аккумулятор с другого автомобиля.

Машина завелась, и друзья отправились в Аургазинский район к той самой девушке.

Следующим утром в полицию поступило сообщение об угоне ВАЗ-2105. Приметы угнанного автомобиля были переданы дежурным постам. В результате машина была задержана по ориентировке в селе Наумкино.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по нескольким статьям, уточнили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.