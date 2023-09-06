В Уфе продолжается строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов «Физра»

По улице Дуванский бульвар спортивный объект
возводится на месте сдутого в том году ФОКа. Строительство началось в середине
июня.
В здании будет расположен футбольный манеж, кабинеты
врача и тренера, процедурная, раздевалки и помещения для хранения инвентаря.
Манеж будет состоять из двух основных полей для футбола размерами 40 на 25 и 31
на 17 м. Помимо этого, комплекс будет двухэтажным. А заниматься футболом смогут
все желающие и спортсмены из муниципальных школ.
Данные
объекты строятся в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Строится на
основании концессии. Там, где мы сейчас находимся, раньше была спортивная школа.
Здание её воздухоопорное. Оно со временем у нас, конечно, пришла в негодность,
его снесли.Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы
Сам
футбольный манеж тоже разработан нами. У нас своё производство, и у нас уже
есть собственные футбольные манежи, где мы научились работать и знаем, что нам нужно.
Здесь, в этом манеже, также будет два футбольных поля: одно побольше, другое
поменьше.Ильшат Газизов, генеральный директор компании «Физра»
Абсолютно аналогичный объект строится и на улице Максима
Рыльского. Там работы уже подходят к концу. Обустраивают территорию,
благоустраивают парковочные места. Комплекс смогут посещать около 1000
спортсменов в день. В декабре этого года городские власти планируют открыть
двери комплексов для новых чемпионов.
Ведутся
работы по благоустройству грунтового покрытия, парковочной зоны, внедряются инженерные
коммуникации. По оценке подрядчика работа выполнена на данном объекте на 50%.Никита Щемилинин, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы