В Уфе продолжается строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов «Физра»

Данные объекты строятся в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Строится на основании концессии. Там, где мы сейчас находимся, раньше была спортивная школа. Здание её воздухоопорное. Оно со временем у нас, конечно, пришла в негодность, его снесли.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы