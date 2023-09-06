Женская юниорская команда ФК «Уфа» вышла в 1/8 финала первенства России по футболу

Исторический успех: женская юниорская команда ФК «Уфа» вышла в 1/8 финала Первенства России по футболу. В рамках турнира «ЮФЛ-девушки» уфимки на стадионе «Нефтяник» встречались с астраханским «Волгарём». Счёт в первом тайме открыла Дарья Васильева, но сразу после перерыва гости его сравняли. Победный гол со штрафного дальним ударом забила Арина Бондаренко.

Я на тренировках постоянно отрабатываю эти стандарты, чтобы добиваться успехов. И получилось: забила гол.

Арина Бондаренко, игрок ЖФК «Уфа» U-16

Мы все – одна большая семья. Наша задача – сделать так, чтобы мы были единым коллективом. У меня весь рабочий день построен, чтобы я следил за всем клубом.

Александр Егоров, генеральный директор ФК «Уфа»

Уфимки могли забить гораздо больше, но команду подвела реализация своих моментов. Тем не менее победа 2:1 отправила «Уфу» в 1/8 финала турнира, где наша команда сыграет против самарских «Крыльев Советов». Кроме того, этот успех позволит ЖФК «Уфа» сыграть в элитном раунде «ЮФЛ» с сильнейшими командами страны в следующем сезоне.

Я очень рада, что мы вышли дальше. Было много моментов как и у нас, так и у них, но мы оказались сильнее.

Милена Любимова, игрок ЖФК «Уфа» U-16
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