Исторический успех: женская юниорская команда ФК «Уфа» вышла в 1/8 финала Первенства России по футболу. В рамках турнира «ЮФЛ-девушки» уфимки на стадионе «Нефтяник» встречались с астраханским «Волгарём». Счёт в первом тайме открыла Дарья Васильева, но сразу после перерыва гости его сравняли. Победный гол со штрафного дальним ударом забила Арина Бондаренко.
Уфимки могли забить гораздо больше, но команду подвела реализация своих моментов. Тем не менее победа 2:1 отправила «Уфу» в 1/8 финала турнира, где наша команда сыграет против самарских «Крыльев Советов». Кроме того, этот успех позволит ЖФК «Уфа» сыграть в элитном раунде «ЮФЛ» с сильнейшими командами страны в следующем сезоне.