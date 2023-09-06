В Спортивной федерации киокусинкай Башкирии подвели итоги прошедшего сезона

Прошедший сезон ознаменовался для одного из наших спортсменов Александра Фролова сразу тремя медалями на крупных соревнованиях.

Каждая тренировка каратистов начинается с ударов по барабану: это дань традициям самураев. Они, выходя на битву, заряжались от звуков барабана. Занятия по карате киокусинкай проходят по восточному этикету и ведутся на японском языке. В технической и соревновательной частях есть большие отличия от традиционного карате.

Лидером команды является 26-летний Александр Фролов. Карате он начал заниматься ещё в пять лет. Прошлый сезон получился для Фролова успешным: бронзовые медали на чемпионате и кубке России, золото на Международном турнире Moscow Cup. Ранее он выигрывал первенство Европы по киокусинкай карате и неоднократно занимал призовые места на соревнованиях всероссийского уровня.

В этом сезоне в Уфе открыто девять филиалов по киокусинкай карате. Развитие этого направления идёт, ведь, если сравнивать с тем, что было несколько лет назад, количество увеличилось в три раза. Число занимающихся киокусинкай в столице – 500 человек, по республике – около тысячи. В киокусинкай не зацикливаются только на самом виде спорта, но обращают огромное внимание на развитие и общую цель человека.